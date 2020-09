Koronavírusový lockdown spôsobil aj predčasné úmrtia

Podľa štúdie britského vládneho think-tanku SAGE na každé tri úmrtia spôsobené ochorením COVID-19 pripadajú ďalšie dve úmrtia spôsobené tzv. lockdownom.

Lockdown v Spojenom kráľovstve (Depositphotos)

Podľa vládnych analytikov v SAGE mohol dvojmesačný lockdown nepriamo spôsobiť až šestnásťtisíc úmrtí ľudí, ktorí nemali ochorenie COVID-19.

Išlo najmä o dôsledok zníženia kvality služieb v zdravotníctve a v sociálnej starostlivosti počas lockdownu a podstatne nižšej návštevnosti "A&E", čo je niečo ako urgentný príjem v nemocnici (opravte ma, znalci UK zdravotníctva). Tie medziročne v apríli klesli o 57%.

Lockdown v Spojenom kráľovstve začal 23. marca a prvýkrát sa zmiernil až 13. mája 2020, keď sa niektorí pracovníci mohli vrátiť do práce (ak nemohli pracovať z domu) a ľudia v Anglicku mali možnosť cvičiť vonku, stretnúť sa s jednou osobou z inej domácnosti. Neskôr sa mohli deti vrátiť do škôl, stretávať sa mohlo až 6 ľudí atakďalej.

Rozsiahla štúdia analyzuje vplyv lockdownu na zdravie pomocou nasledujúcich štyroch kategórií:

Vplyv COVID-19 na zdravie

Zdravotné výsledky pre COVID-19, ktoré sa zhoršili kvôli nedostatku zdravotnej starostlivosti

Dopady na zdravie, ktoré vyplývajú zo zhoršenia vzdravotnej a sociálnej starostlivosti

Vplyvy na zdravie z faktorov ovplyvňujúcich širšiu populáciu (sociálne opatrenia, hospodárske vplyvy)

Analytici konštatujú, že:

Priame úmrtia na COVID-19 tvoria väčšinu všetkých nadmerných úmrtí

Keď sa však vezme do úvahy chorobnosť, odhady zdravotných vplyvov „vypnutia ekonomiky“ a recesie, ktorú lockdown vyvolal, sú väčšie v prípade faktora straty rokov života v zdraví (QALY, t.j. quality-adjusted life-year), než boli priame úmrtia COVID-19.

Väčšina negatívnych zdravotných vplyvov, najmä pokiaľ ide o chorobnosť, sa prejaví oveľa neskôr po predpokladanom konci pandémie, ktorý analytici modelovali na jeden rok

Celkový vplyv COVID-19 v nadmerných úmrtiach. (Štúdia SAGE)

Odhadovaný vplyv ďalších faktorov na skrátené roky života. (Štúdia SAGE)

Diskusia

Treba samozrejme poznamenať, že analytici modelovali vplyvy na zdravie v scenári so zavedenými prísnymi opatreniami, teda s lockdownom.

Bez zmierňovacích opatrení by na COVID-19 podľa nich zomrelo oveľa väčšie množstvo ľudí, takže dopad QALY (straty rokov života v zdraví) na úmrtia COVID-19 by bol viac ako trojnásobný oproti celkovému dopadu QALY všetkých kategórií (dopady úmrtnosti a chorobnosti) pri scenári so zavedenými opatreniami.

Aj v prípade prvých scenárov šírenia COVID-19 na Slovensku sme však videli, že odhady boli oveľa katastrofickejšie, než skutočnosť. Spojené kráľovstvo sa v súčasnosti nachádza v druhej vlne pandémie, ktorá je oveľa miernejšia než prvá aj bez drastických opatrení a zároveň je sprevádzaná veľmi nízkymi počtami priamych obetí.

Počet nových prípadov v UK (https://www.worldometers.info/)

Počet nových úmrtí v dôsledku COVID-19 v UK. (https://www.worldometers.info/)

Štúdia poskytuje jasný odkaz, že pri politickom rozhodovaní o tom, aké opatrenia zaviesť, treba mať na pamäti, že z benefitov zachránených životov vďaka drastickým zásahom do slobôd ľudí treba odpočítať počty ľudí (resp. skrátené roky života), ktorí práve v dôsledku týchto zásahov predčasne zomreli.

Radovan Kazda

Autor je poslanec NR SR za SaS, člen Občianskej konzervatívnej strany.